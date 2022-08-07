В Совфеде рассчитывают, что переизбранный глава FIDE Дворкович послужит развитию шахмат

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков неоднозначно оценил переизбрание Аркадия Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE). В беседе с Лайфом сенатор заявил, что от некоторых решений руководителя организации "остался осадок". При этом он выразил надежду, что Дворкович "послужит развитию шахмат в мире" и оно будет проходить вместе с Россией.

"Дело в том, что Дворкович принимал решения, которые были в русле той политики, которую проводят в спорте Евросоюз и США. Поэтому с учётом этого у меня осадок остался от его решений. Я надеюсь, что он послужит развитию шахмат в мире. <...> Причём чтобы это развитие шахмат проходило вместе с Россией", — сказал сенатор.