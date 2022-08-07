В Совфеде рассчитывают, что переизбранный глава FIDE Дворкович послужит развитию шахмат
Сенатор Цеков неоднозначно отреагировал на переизбрание Дворковича на пост главы FIDE
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков неоднозначно оценил переизбрание Аркадия Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE). В беседе с Лайфом сенатор заявил, что от некоторых решений руководителя организации "остался осадок". При этом он выразил надежду, что Дворкович "послужит развитию шахмат в мире" и оно будет проходить вместе с Россией.
"Дело в том, что Дворкович принимал решения, которые были в русле той политики, которую проводят в спорте Евросоюз и США. Поэтому с учётом этого у меня осадок остался от его решений. Я надеюсь, что он послужит развитию шахмат в мире. <...> Причём чтобы это развитие шахмат проходило вместе с Россией", — сказал сенатор.
При этом, по мнению Цекова, в этой части Дворкович уже прикладывает большие усилия. Сенатор надеется, что переизбранный глава FIDE не будет следовать политике международных спортивных организаций, которые запрещают участие российских спортсменов, так как он является гражданином Российской Федерации.
Напомним, Дворкович возглавляет FIDE с 2018 года. В марте 2022 года организация отстранила сборные России и Белоруссии по шахматам от участия в турнирах. При этом в индивидуальных соревнованиях наши спортсмены могут выступать под флагом организации. А сегодня стало известно, что Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации. Он опередил украинца Андрея Баришполеца, который был соперником.
VK / Совет Федерации