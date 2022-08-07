Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации

Аркадий Дворкович переизбран на должность президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом стало известно в ходе Генеральной ассамблеи FIDE, которая проходит в индийском городе Ченнай.

Он опередил украинца Андрея Баришполеца, который был соперником. Белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли свои кандидатуры сняли.

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Напомним, Дворкович возглавляет FIDE с 2018 года. В марте 2022 года организация отстранила сборные России и Белоруссии по шахматам от участия в турнирах. При этом в индивидуальных соревнованиях наши спортсмены смогут выступать под флагом организации.