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7 августа, 08:17

Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации

<p>Аркадий Дворкович. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/FIDE_chess/status/1556156439936520192/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">International Chess Federation</a></p>

Аркадий Дворкович. Обложка © Twitter / International Chess Federation

Аркадий Дворкович переизбран на должность президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом стало известно в ходе Генеральной ассамблеи FIDE, которая проходит в индийском городе Ченнай.

Он опередил украинца Андрея Баришполеца, который был соперником. Белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли свои кандидатуры сняли.

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Напомним, Дворкович возглавляет FIDE с 2018 года. В марте 2022 года организация отстранила сборные России и Белоруссии по шахматам от участия в турнирах. При этом в индивидуальных соревнованиях наши спортсмены смогут выступать под флагом организации.

Артур Лапсаков

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