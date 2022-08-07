Песков назвал значимой победой переизбрание Дворковича на пост главы FIDE

Переизбрание Аркадия Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) является очень хорошей новостью и показателем эффективности его деятельности на этой должности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

"Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа", — прокомментировал он итоги голосования на генеральной ассамблее FIDE.

По словам представителя Кремля, никто не мог заранее быть уверен в данном результате, ведь это были конкурентные выборы, в которых действующий руководитель FIDE подтвердил свою эффективность. Международная шахматная федерация является важной организацией, и теперь предстоит много работы, с которой, надеется Песков, Дворкович справится.