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7 августа, 08:56

Песков назвал значимой победой переизбрание Дворковича на пост главы FIDE

Песков — о переизбрании Дворковича на пост главы FIDE: Это очень хорошая новость

Переизбрание Аркадия Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) является очень хорошей новостью и показателем эффективности его деятельности на этой должности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

"Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа", — прокомментировал он итоги голосования на генеральной ассамблее FIDE.

По словам представителя Кремля, никто не мог заранее быть уверен в данном результате, ведь это были конкурентные выборы, в которых действующий руководитель FIDE подтвердил свою эффективность. Международная шахматная федерация является важной организацией, и теперь предстоит много работы, с которой, надеется Песков, Дворкович справится.

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Напомним, Дворкович возглавляет FIDE с 2018 года. В марте 2022 года организация отстранила сборные России и Белоруссии по шахматам от участия в турнирах. При этом в индивидуальных соревнованиях наши спортсмены могут выступать под флагом организации. А сегодня стало известно, что Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации. Он опередил украинца Андрея Баришполеца, который был соперником.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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