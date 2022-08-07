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7 августа, 08:43

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой Анталье

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в районе Каш турецкой Антальи. Об этом говорится на сайте Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций страны.

По данным ведомства, землетрясение случилось в 11:02 по турецкому времени на глубине 32 км, эпицентр находится у побережья Средиземного моря, в 3,85 км от района Каш. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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Ранее Лайф рассказывал, что 31 июля на Камчатке зафиксировали пять землетрясений за два часа. Эпицентры подземных толчков располагались в Тихом океане у восточного побережья полуострова.

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Shutterstock

Варвара Романова

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