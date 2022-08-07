Группа из ФСИН выехала для проверки после нападения на сотрудников колонии в Калмыкии

Группа сотрудников ФСИН РФ направилась на место нападения на работников колонии в Калмыкии для проверки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата.

"Для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России", — говорится в сообщении.