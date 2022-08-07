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7 августа, 08:25

Группа из ФСИН выехала для проверки после нападения на сотрудников колонии в Калмыкии

Группа сотрудников ФСИН РФ направилась на место нападения на работников колонии в Калмыкии для проверки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата.

"Для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что осуждённые напали на сотрудников колонии в Калмыкии, в результате один из правоохранителей скончался. Нападавшие задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.

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ТАСС / Белкин Алексей

Светлана Оперук

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