Двое взрослых и ребёнок утонули, перевернувшись на лодке в ЯНАО

Лодка с девятью пассажирами перевернулась на реке Яра-Яха в Ямало-Ненецком автономном округе. Двое взрослых и двухлетний ребёнок погибли. Об этом сообщает пресс-служба СКР ЯНАО.

"7 августа 2022 года 9 жителей Гыданской тундры выехали с фактории Юрибей в сторону Гыданской губы на моторной лодке. Во время движения по реке Яра-Яха лодка перевернулась. Утонули двое взрослых и ребёнок 2020 года рождения. Остальные пассажиры, в числе которых трое несовершеннолетних, спасены", — говорится в сообщении.

На место выдвинулась следственно-оперативная группа, чтобы установить обстоятельства произошедшего. В связи с инцидентом следствие организовало доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.