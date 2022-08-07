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7 августа, 08:19

Двое взрослых и ребёнок утонули, перевернувшись на лодке в ЯНАО

Лодка с девятью пассажирами перевернулась на реке Яра-Яха в Ямало-Ненецком автономном округе. Двое взрослых и двухлетний ребёнок погибли. Об этом сообщает пресс-служба СКР ЯНАО.

"7 августа 2022 года 9 жителей Гыданской тундры выехали с фактории Юрибей в сторону Гыданской губы на моторной лодке. Во время движения по реке Яра-Яха лодка перевернулась. Утонули двое взрослых и ребёнок 2020 года рождения. Остальные пассажиры, в числе которых трое несовершеннолетних, спасены", — говорится в сообщении.

На место выдвинулась следственно-оперативная группа, чтобы установить обстоятельства произошедшего. В связи с инцидентом следствие организовало доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Ранее Лайф рассказывал, что под Мурманском три человека погибли, перевернувшись на лодке. Всего переправлялось через реку шесть человек. Причём делали они это в трёхместной лодке без спасательных жилетов. Небольшое судно перевернулось примерно в 20 метрах от берега.

Обложка ©

Пресс-служба СКР ЯНАО

Григорий Воронцов

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