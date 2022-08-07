Двое взрослых и ребёнок утонули, перевернувшись на лодке в ЯНАО
Лодка с девятью пассажирами перевернулась на реке Яра-Яха в Ямало-Ненецком автономном округе. Двое взрослых и двухлетний ребёнок погибли. Об этом сообщает пресс-служба СКР ЯНАО.
"7 августа 2022 года 9 жителей Гыданской тундры выехали с фактории Юрибей в сторону Гыданской губы на моторной лодке. Во время движения по реке Яра-Яха лодка перевернулась. Утонули двое взрослых и ребёнок 2020 года рождения. Остальные пассажиры, в числе которых трое несовершеннолетних, спасены", — говорится в сообщении.
На место выдвинулась следственно-оперативная группа, чтобы установить обстоятельства произошедшего. В связи с инцидентом следствие организовало доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее Лайф рассказывал, что под Мурманском три человека погибли, перевернувшись на лодке. Всего переправлялось через реку шесть человек. Причём делали они это в трёхместной лодке без спасательных жилетов. Небольшое судно перевернулось примерно в 20 метрах от берега.