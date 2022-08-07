Израильская армия в ходе операции поразила в секторе Газа 139 целей "Исламского джихада"
Уже 139 целей террористической группировки "Исламский джихад" поражены Армией обороны Израиля в рамках операции "Рассвет" в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Также в армии сообщили, что в ответ боевики выпустили в сторону Израиля 585 ракет. Военные ЦАХАЛ перехватили их в небе над страной.
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Вооружённые группировки сектора Газа сразу пообещали ответить: ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа.
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