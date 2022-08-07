Израильская армия в ходе операции поразила в секторе Газа 139 целей "Исламского джихада"

Уже 139 целей террористической группировки "Исламский джихад" поражены Армией обороны Израиля в рамках операции "Рассвет" в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Также в армии сообщили, что в ответ боевики выпустили в сторону Израиля 585 ракет. Военные ЦАХАЛ перехватили их в небе над страной.