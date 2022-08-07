Елизавета II прервёт отпуск в Шотландии

Королева Великобритании Елизавета II намерена прервать отпуск в Шотландии, чтобы лично встретиться с новым британским премьер-министром и представить его правительству. Об этом сообщает Daily Mail .

Обычно королева не возвращается из замка Балморал в Шотландии раньше октября. Однако перемены в государственном аппарате вынудили её сделать исключение и прервать поездку. Назначение главы правительства является одной из немногих личных прерогатив Её Величества. По данным источников издания, эту обязанность она намерена выполнить лично. После же она планирует снова вернуться в замок, чтобы продолжить отпуск.