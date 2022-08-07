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7 августа, 07:51

Елизавета II прервёт отпуск в Шотландии

Daily Mail: Елизавета II прервёт отпуск в Шотландии ради встречи с новым главой кабмина

Королева Великобритании Елизавета II намерена прервать отпуск в Шотландии, чтобы лично встретиться с новым британским премьер-министром и представить его правительству. Об этом сообщает Daily Mail.

Обычно королева не возвращается из замка Балморал в Шотландии раньше октября. Однако перемены в государственном аппарате вынудили её сделать исключение и прервать поездку. Назначение главы правительства является одной из немногих личных прерогатив Её Величества. По данным источников издания, эту обязанность она намерена выполнить лично. После же она планирует снова вернуться в замок, чтобы продолжить отпуск.

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Напомним, в борьбе за пост премьера Британии осталось всего два кандидата. Конкурентом экс-главы Минфина Риши Сунака в финальном раунде стала действующий министр иностранных дел страны Лиз Трасс. По итогам пятого раунда внутрипартийного голосования Трасс получила 111 голосов, Сунак — 137.

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Григорий Воронцов

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