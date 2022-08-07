Основатель Pink Floyd Уотерс считает президента США Байдена военным преступником

США виноваты в сложившейся на Украине ситуации, а президент страны Джо Байден является военным преступником, продолжая подливать масло в огонь. Такое мнение высказал британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

"Это тяжкое преступление. Почему Соединённые Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?" — сказал он в интервью CNN.

Уотерс также добавил, что эскалация конфликта началась в 2008 году, когда на саммите НАТО впервые поднялась тема членства Украины и Грузии. Спецоперация России, уверен он, стала ответом на продвижение блока к границе РФ, притом что альянс обещал этого не делать.

"Именно в обмен на это Горбачёв отвёл войска СССР с порога Западной Европы", — напомнил музыкант.