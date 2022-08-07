В ЛНР уточнили количество пострадавших после обстрела ВСУ Алчевска
СЦКК ЛНР: Один человек погиб и 19 пострадали в результате обстрела ВСУ Алчевска
Повреждения в Алчевске после обстрела. Обложка © Telegram-канал представительства ЛНР в СЦКК
В результате обстрела Вооружёнными силами Украины города Алчевска в Луганской Народной Республике погиб один человек и пострадало 19. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины Алчевска погиб один мирный житель и 19 человек получили ранения (среди них пять детей)", — сказано в записи.
Повреждено 13 многоквартирных жилых домов, четыре детских сада и школа.
Лайф напоминает, что об обстреле Алчевска стало известно вечером 6 августа. После попадания снаряда в жилой дом произошёл пожар.