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7 августа, 08:01

В ЛНР уточнили количество пострадавших после обстрела ВСУ Алчевска

СЦКК ЛНР: Один человек погиб и 19 пострадали в результате обстрела ВСУ Алчевска

<p>Повреждения в Алчевске после обстрела. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/LPR_JCCC/6884" target="_blank" rel="noopener noreferrer">представительства ЛНР в СЦКК</a></p>

Повреждения в Алчевске после обстрела. Обложка © Telegram-канал представительства ЛНР в СЦКК

В результате обстрела Вооружёнными силами Украины города Алчевска в Луганской Народной Республике погиб один человек и пострадало 19. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины Алчевска погиб один мирный житель и 19 человек получили ранения (среди них пять детей)", — сказано в записи.

Повреждено 13 многоквартирных жилых домов, четыре детских сада и школа.

Снаряд по Алчевску был выпущен из РСЗО HIMARS

Снаряд по Алчевску был выпущен из РСЗО HIMARS

Лайф напоминает, что об обстреле Алчевска стало известно вечером 6 августа. После попадания снаряда в жилой дом произошёл пожар.

Артур Лапсаков

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