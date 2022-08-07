Британские учёные зафиксировали самый короткий день на Земле

Британские учёные из Национальной физической лаборатории (NPL) зафиксировали самый короткий день на Земле за всю историю наблюдений. Об этом пишет издание Daily Mail.

Иногда скорость вращения Земли меняется. Это явление скрыто от людских глаз, но зато очень значимо для спутников и навигационных систем. Так, в 2020 году 19 июля сутки стали короче на 1,47 миллисекунды. А в 2022-м рекорд был установлен 29 июня. В этот день сутки сократились на 1,59 миллисекунды.

По словам экспертов, тому виной чендлеровское колебание, то есть изменение вращения Земли вокруг своей оси. Среди других факторов, влияющих на продолжительность суток, выделяется и снег, который накапливается зимой в горах в Северном полушарии. С 1970-х годов требуется 27 дополнительных секунд, чтобы поддерживать точность атомного времени. И в канун 2016 года часы пришлось перевести на секунду назад. Это было необходимо, чтобы хронометрическое время соответствовало астрономическому.