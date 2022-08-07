НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 августа, 08:24

В России впервые с 30 марта выявили больше 20 тысяч заражений ковидом за сутки

За минувшие сутки в России выявили свыше 20 тысяч новых случаев коронавируса, что произошло впервые с 30 марта. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Так, подтверждено 20 303 случая заражения. Также за минувшие 24 часа зарегистрировано 44 летальных исхода, выздоровело 8729 пациентов. Всего же с начала пандемии в стране выявлено 18 712 699 случаев заражения. Умер 382 741 человек.

Власти Москвы возвращают масочный режим в медучреждениях

Власти Москвы возвращают масочный режим в медучреждениях

Накануне, 6 августа, в России выявили 19 974 случая заражения ковидом. Вылечилось 10 743 пациента, скончалось 46 человек.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров