В России впервые с 30 марта выявили больше 20 тысяч заражений ковидом за сутки
За минувшие сутки в России выявили свыше 20 тысяч новых случаев коронавируса, что произошло впервые с 30 марта. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Так, подтверждено 20 303 случая заражения. Также за минувшие 24 часа зарегистрировано 44 летальных исхода, выздоровело 8729 пациентов. Всего же с начала пандемии в стране выявлено 18 712 699 случаев заражения. Умер 382 741 человек.
Накануне, 6 августа, в России выявили 19 974 случая заражения ковидом. Вылечилось 10 743 пациента, скончалось 46 человек.
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