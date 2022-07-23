Почему находки советских военных сводили учёных с ума Оглавление ЧП на военной базе Странная находка "Хронопортал!" Моряки винят американцев Исчезновения по всему миру След ЦРУ На Камчатке без вести пропал капитан III ранга, спустя время углеродный анализ найденных останков офицера показал время в 150 лет. 15464 15464 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

История об этом таинственном исчезновении моряка до сих пор засекречена. Она стала известна лишь благодаря сослуживцам покойного.

ЧП на военной базе

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Случилось это на военно-морской базе Петропавловска-Камчатского 8 декабря 1997 года. Имя капитана известно — его звали Андрей, а вот фамилию друзья скрывают до сих пор, мотивируя это тем, что материалы засекречены. Известно, что капитан III ранга ВМФ России был человеком позитивным, оптимистом и душой компании. В тот злополучный день он заступил на дежурство на базе, прошёл инструктаж и бесследно исчез за час до конца смены. Просто вышел из кабинета, бросив младшим офицерам дежурное "скоро вернусь!", покинул здание штаба и пошёл вдоль береговой линии. Больше его никто не видел.

Позже, уже во время расследования, сослуживцы поделились со следователями, что в этот день улыбчивый капитан был как-то по-особенному собран и угрюм. Сослуживцы пытались его разговорить, узнать, не случилось ли что с близкими, однако капитан лишь отмахнулся: "Всё у меня нормально! Все живы и здоровы!" Впрочем, в те дни многие жители Камчатки жаловались на плохое самочувствие. Петропавловск-Камчатский сотрясали подземные толчки, все ждали очередного извержения одного из вулканов. Да и магнитное поле земли шалило: даже известные своим здоровьем военные жаловались на головную боль и бессонные ночи.

Странная находка

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Следователи долго не могли понять, куда мог деться офицер. Базу не покидал, но на ней его не нашли. Обсуждали вариант, что он покончил с собой и тело смыло в море (табельный пистолет капитан забрал с собой). Несколько раз обыскали побережье рядом с базой, выходили в море, осматривали прибрежные скалы, но так ничего и не нашли.

Однако через два месяца загадка была разгадана. Тело капитана нашли на вершине ближайшей сопки неподалёку от территории военной базы. О том, что это именно он, говорили полуистлевшие документы, найденные на трупе. Самого капитана опознать было невозможно: перед судебными экспертами был истлевший скелет мужчины, одетый в такие же истлевшие лохмотья, в которых с трудом угадывалась форма морского офицера. Анализ ДНК подтвердил: найденное тело действительно принадлежит пропавшему капитану. Причину смерти по останкам установить так и не смогли. Было ясно одно: дикие звери на офицера не нападали — скелет был в полной сохранности. Долгое время эксперты не могли понять, почему тело пропавшего выглядит так, словно пролежало на сопке не один десяток лет. В конце концов кто-то догадался сделать углеродный анализ останков, и это придало исчезновению капитана ещё больше загадочности. Получалось, что моряк скончался 150 лет назад.

"Хронопортал!"

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Какие только фантастические версии гибели коллеги ни высказывали его сослуживцы. Даже предполагали, что офицера похитили инопланетяне, а потом вернули, да немного промахнулись со временем. Однако основной версией исчезновения моряка и его таинственного возвращения в виде истлевшего скелета стал провал во времени, неожиданно открывшийся в те дни вблизи от военно-морской базы.

Когда следователи подняли архивы, то выяснили, что исчезновение Андрея N было не первым в Петропавловске-Камчатском. Ещё в 1976 году прямо с пирса исчез матрос. Причём исчез в буквальном смысле слова. Вышел с товарищем покурить, товарищ отвернулся на мгновение — и вот уже нет никого рядом. Второе исчезновение случилось за десять лет до пропажи капитана, в 1986 году, когда исчез мичман. Обстоятельства его исчезновения были похожими: вышел из штаба, а до КПП не дошёл. Любопытным оказалось то, что даты пропажи моряков почти совпадали. Все они исчезли в начале декабря — кто 8-го числа, кто 9-го.

И тогда из Москвы приехала специальная комиссия. С результатами её работы, разумеется, никого из сослуживцев Андрея N не ознакомили. Однако работала комиссия довольно долго, а моряки рассказывали, как странные люди из Москвы то и дело ходили по берегу моря со странными приборами. А однажды на базу привезли иностранца в тёмном плаще. Он долго стоял на пирсе, затем в сопровождении офицеров съездил на сопку, всё осмотрел. Почти ни с кем не разговаривал, молчал. Затем иностранца увезли, свернула работу и московская комиссия. И лишь после её отъезда моряки стали шёпотом друг другу высказывать предположение, что дело тут нечисто и всё это как-то завязано с американцами. Тогда кто-то осмелился сказать слово, давно вертевшееся у всех на языке: "Хронопортал!"

Моряки винят американцев

HAARP. Фото © ТАСС / AP / Mark Farmer

Основными версиями происшествия с капитаном и другими пропавшими, которые обсуждались между моряками, стали три гипотезы. Первая из них связывала произошедшее с программой "Звёздные врата", которая спонсировалась Агентством разведки обороны (DIA) и научно-исследовательским институтом SRI International. Якобы в тайных лабораториях США осуществлялся эксперимент, который должен был "открыть порталы" для экстрасенсов, сотрудничающих с ЦРУ, и те должны были "подглядеть", что происходит на военных объектах СССР или в кабинетах КГБ.

Этот проект начался в 1976 году, что как раз совпадало с первым ЧП на Камчатке. Известно, что во время экспериментов американцы использовали некие данные, полученные ещё Николой Теслой. Кстати, один из его товарищей — некий Герман Холлерит — уже в начале XX века утверждал, что Тесла всё-таки построил машину, открывающую дверь во времени, и якобы ему самому удалось побывать в прошлом Земли, а именно в меловом периоде. Тот же Тесла якобы открыл, что изменение прошлого невозможно. Поток времени сам собой синхронизируется, и события сводятся к таким же или к подобным. В 1995 году проект был передан ЦРУ, и специалисты продолжили исследования.

Второй версией стали первые испытания американской системы HAARP, строительство которой тогда весьма активно шло на противоположном берегу Берингова пролива — на Аляске, возле города Гакон. Система состояла и сейчас состоит из 360 фазированных излучателей и 180 антенн-приёмников. Она способна воздействовать электромагнитным излучением на ионосферу Земли и вызывать локальные землетрясения, эпидемии и катастрофы. Быть может, недаром жители Петропавловска-Камчатского в те дни чувствовали недомогание, а сопки то и дело содрогались от подземных толчков?

Третьей гипотезой стал "временной портал", который открывается вблизи базы время от времени. В пользу этой теории была периодичность исчезновений, а против — то, что тела других моряков так никогда и не были найдены. "Матрица" шалит, так решили моряки.

Исчезновения по всему миру

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Со временем сослуживцы пропавшего стали осторожнее в предположениях. Стало известно, что подобные исчезновения военных происходили не только в СССР или России, но и, например, на Гаваях, где в 1995 году с военно-морской базы ВМФ США при подобных обстоятельствах исчез офицер Гарри Джонс. А в самом начале 1996 года газеты сообщили о пропаже французского матроса Венсана Нувеля, который испарился на глазах у своих товарищей прямо с палубы эсминца. А в августе этого же года в Британии пропал человек, далёкий от военного дела. Фермер Грег Дональдсон шагал по собственному капустному полю и исчез на глазах у изумлённой супруги. Ну и наконец, в 2012 году июльским вечером с американской базы в Германии пропали двое военнослужащих: Стив Немет и Гарри Робертс делали обход периметра базы и исчезли.

След ЦРУ

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В том же 2012 году с откровениями о сверхсекретных разработках США выступил бывший советник Белого дома Альфред Вебер. Он поведал журналистам, что ЦРУ действительно ведёт эксперименты "за гранью разумного", что несёт опасность для всего мира. Исчезновение военных по всему земному шару является частью этого эксперимента, а те, кто начинает болтать, тоже исчезают, но уже по другой причине — потому что "мертвецы не говорят".

Вебер считает, что кроме ЦРУ в программе замешана организация DARPA (Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ США). Именно благодаря этим разработкам могущественные олигархи США уже в 1972 году знали, что башни-близнецы будут уничтожены, и вовремя застраховали своё имущество.

Вебера поддержал американский физик-ядерщик Франклин Руэль. Он поделился своими опасениями, что эксперименты со временем ведутся в США уже 70 лет, со времён Второй мировой войны. Сейчас их проводят на военной базе Хиро Кэмп (на востоке Лонг-Айленда). Нашлись и свидетели экспериментов. Среди них оказался юрист из штата Вашингтон Энди Басьяго. Он рассказал журналистам, что наравне с другими школьниками принимал участие в экспериментах в 1960-х годах. В ходе них школьники входили в некие "тоннели" и оказывались в каком-то ином пространстве, а потом возвращались обратно. Басьяго утверждал, что среди школьников был и семилетний Барак Обама.

Тут же можно вспомнить и странную историю, которая случилась в США в 2002 году. Тогда агенты ФБР заподозрили в мошенничестве и арестовали некоего Эндрю Карлсина. Мужчина за две недели разбогател с 800 долларов до 350 миллионов. Он совершил на бирже 126 сделок и ни разу не прогорел. Агентам ФБР он поведал, что ни разу не ошибся, потому что прибыл в Нью-Йорк из будущего, из 2256 года. ФБР ничего не смогло доказать и отпустило подозреваемого, после чего он навсегда исчез из поля зрения спецслужб. Ну а загадка исчезновения и странного появления капитана N не разгадана до сих пор.

Фото © Shutterstock Почему наука до сих пор не занялась возможностью и поиском временных порталов? 0 Возможно, засекреченные разработки идут не одно десятилетие Это токсичная тема для научного мира Это время ещё не пришло

Авторы Александр Лаврентьев