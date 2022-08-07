Австралийские учёные нашли способ производить железо из марсианского грунта

Учёные смогли разработать механизм для производства железа на Марсе из местного грунта – реголита. Об этом сказано в статье австралийских исследователей из Технологического университета Суинберна, опубликованной в журнале Acta Astronautica.

Для этого, по задумке специалистов, будет использоваться карботермическое восстановление, в котором источником энергии станет концентрированный солнечный свет. Кроме того, благодаря марсоходу Perseverance было выяснено, что на Красной планете возможно добывать кислород посредством электролиза углекислого газа. В ходе этого процесса в качестве побочного материала выделяется большое количество монооксида углерода.

Учёные предлагают соединить установки для использования побочных продуктов. Полученный материал можно будет применять в производстве различной техники и устройств для колонии на Марсе. Кроме того, безусловным плюсом этой технологии является отсутствие необходимости в транспортировке с Земли дополнительных материалов, добавили исследователи.