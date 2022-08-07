В Киеве рассказали о планах по экспорту сельхозпродукции

Власти Украины планируют в скором времени начать экспорт сельхозпродукции через порты страны. Министр инфраструктуры Незалежной Александр Кубраков рассчитывает, что суда будут вывозить порядка трёх миллионов тонн продовольствия.

"Вскоре планируем полноценно присоединиться к реализации инициативы порта "Южный". Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям ещё большие караваны судов, по меньшей мере до трёх миллионов тонн в месяц", — написал он в соцсетях.

Также предполагается, что уже в ближайшее время получится обеспечить способность портов обрабатывать не меньше сотни судов в месяц. Кроме того, сегодня из Одессы и Черноморска вышел второй караван с почти 170 тоннами продовольствия, сообщил министр. Суда держат путь в порты Италии, Китая и Турции.