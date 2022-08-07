Власти Энергодара: При повреждении ЗАЭС подконтрольные Киеву районы пострадают первыми
Если Запорожская АЭС окажется повреждена в результате обстрелов со стороны ВСУ, то в первую очередь пострадают территории, подконтрольные Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Администрацию Энергодара.
"Учитывая тот факт, что роза ветров в данном регионе направлена преимущественно на северо-запад, в случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины", — сообщили в Энергодаре.
А затем, подчеркнули в администрации, пострадает и весь континент. Кроме того, по словам властей, пожарные полностью ликвидировали возгорания, которые возникли в районе Запорожской АЭС после обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее Лайф писал, что украинские силовики ночью обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующего энергоблока не более 400 метров.
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