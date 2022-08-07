Власти Энергодара: При повреждении ЗАЭС подконтрольные Киеву районы пострадают первыми

Если Запорожская АЭС окажется повреждена в результате обстрелов со стороны ВСУ, то в первую очередь пострадают территории, подконтрольные Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Администрацию Энергодара.

"Учитывая тот факт, что роза ветров в данном регионе направлена преимущественно на северо-запад, в случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины", — сообщили в Энергодаре.

А затем, подчеркнули в администрации, пострадает и весь континент. Кроме того, по словам властей, пожарные полностью ликвидировали возгорания, которые возникли в районе Запорожской АЭС после обстрелов со стороны ВСУ.