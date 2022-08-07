Умер экс-глава дирекции спортивного вещания Первого канала Николай Малышев

Ушёл из жизни бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Николай Малышев. Ему было 83 года. Об этом сообщил заместитель генерального продюсера "Матч ТВ" Василий Конов.

"Умер Николай Николаевич Малышев, человек, который построил дирекцию спортивного вещания "Первого канала" и двадцать с лишним лет отвечал за спорт на главном канале страны", — написал он в телеграм-канале.

Николай Малышев более 10 лет был заместителем начальника главного управления международных связей Госкомспорта СССР. Затем он занял пост продюсера телекомпании "Останкино". На Первом он работал с самого основания канала продюсером спортивных программ. С 1995 по 2017 год Малышев возглавлял дирекцию спортивного вещания Первого канала. За это время его дирекция получила четыре премии ТЭФИ.