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2 августа, 16:01

На 99-м году жизни умер бывший генсек УЕФА Ханс Бангертер

<p>Бывший генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Ханс Бангертер. Обложка © <a href="https://www.uefa.com/insideuefa/news/0252-0f8e6c916209-efbfb7430865-1000--hans-bangerter-s-95th-birthday/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">uefa.com</a></p>

Бывший генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Ханс Бангертер. Обложка © uefa.com

Умер бывший генсек Союза европейских футбольных ассоциаций Ханс Бангертер. Ему было 98 лет, пишет пресс-служба УЕФА. Причина смерти не уточняется.

Представители УЕФА заявили, что опечалены этим событием и что Бангертер играл важную роль в истории ассоциации. По словам президента УЕФА Александера Чеферина, усопший был не только выдающимся генеральным секретарём, но и личностью в целом. Бангертер внёс решающий вклад в эволюцию европейского футбола, подчеркнул глава ассоциации.

"Не стремясь находиться в центре внимания, он отвечал за будущее УЕФА, ведя организацию к зрелости, заработав известность и уважение за свой профессионализм, дипломатичность, целеустремлённость и лидерские качества. Его будет очень не хватать. От имени УЕФА и всего европейского футбольного сообщества хочу выразить в этот печальный момент глубокие соболезнования семье и друзьям Ханса Бангертера", — сказал Чеферин.

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Анатолий Симоненко

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