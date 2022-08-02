На 99-м году жизни умер бывший генсек УЕФА Ханс Бангертер

Умер бывший генсек Союза европейских футбольных ассоциаций Ханс Бангертер. Ему было 98 лет, пишет пресс-служба УЕФА. Причина смерти не уточняется.

Представители УЕФА заявили, что опечалены этим событием и что Бангертер играл важную роль в истории ассоциации. По словам президента УЕФА Александера Чеферина, усопший был не только выдающимся генеральным секретарём, но и личностью в целом. Бангертер внёс решающий вклад в эволюцию европейского футбола, подчеркнул глава ассоциации.

"Не стремясь находиться в центре внимания, он отвечал за будущее УЕФА, ведя организацию к зрелости, заработав известность и уважение за свой профессионализм, дипломатичность, целеустремлённость и лидерские качества. Его будет очень не хватать. От имени УЕФА и всего европейского футбольного сообщества хочу выразить в этот печальный момент глубокие соболезнования семье и друзьям Ханса Бангертера", — сказал Чеферин.