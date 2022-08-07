"Бормотал что-то про космос": Неадекват разбил стёкла десяткам припаркованных авто в Москве

На улице Софьи Ковалевской в Москве неадекватный мужчина разбил около 20 припаркованных автомобилей. Всё произошло утром 7 августа. В распоряжении Лайфа оказались кадры, на которых видны последствия неприятного инцидента.

Разбитые автомобили на улице Софьи Ковалевской в Москве. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Заметно, что машины, которые находятся в жилом районе, серьёзно пострадали — у них разбиты лобовые и задние стёкла. Причём осколки попали не только в салоны транспортных средств, но оказались и на земле. Сейчас автовладельцы пытаются понять, как восстановить разбитые машины. Некоторые люди уже прикрыли пострадавшие лобовые стёкла плёнкой.

По нашим данным, устроивший такой погром мужчина уже задержан, его доставили в отделение. Мотивы действий неадеквата пока не понятны. По информации "Газеты.ru", мужчина разбил автомобили металлическим кубом. В беседе с изданием один из владельцев пострадавшей машины, Алексей, предположил, что хулиган был под воздействием запрещённых веществ.

"Это какой-то гастарбайтер без определённого места жительства. Человек находился в состоянии, скажем так, другого мира. Говорил, мол, "ещё бы соли ему добавить". Соль, как вы знаете, это что-то из области химии, спайсов. Когда его задерживали, он что-то бормотал про космос", — отметил он.

По словам Алексея, неадекватному мужчине грозит несколько лет за хулиганство, а поймать его получилось благодаря одному из жильцов дома в этом районе.