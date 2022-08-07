В Китае сгорел 900-летний мост
В Китае в результате пожара обрушился деревянный мост, построенный 900 лет назад
Обложка © Twitter / People's Daily, China
В китайской провинции Фуцзянь сгорел древний памятник истории — деревянный мост Пиннань Ваньань, построенный более 900 лет назад. Кадры с горящей реликвией появились в Сети.
В Китае сгорел старинный 900-летний мост. Видео © Twitter / China/Taiwan News / 301 Military
Мост обрушился на глазах местных жителей, снимающих трагедию. Вскоре на место происшествия прибыли главы уездного комитета партии и уездной управы, а также сотрудники профильных ведомств. Пожар был ликвидирован, причину возгорания пока установить не удалось.
Ранее Лайф рассказывал, что в Болгарии сгорел склад списанных боеприпасов, владелец которого снабжал оружием украинцев. На нём хранились устаревшие патроны. Сообщается, что пострадавших нет. По данным полиции, взрыва в хранилище не происходило.