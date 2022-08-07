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7 августа, 11:25

В Китае сгорел 900-летний мост

В Китае в результате пожара обрушился деревянный мост, построенный 900 лет назад

<p>Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/PDChina/status/1556109509860499460/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">People&#x27;s Daily, China</a></p>

Обложка © Twitter / People's Daily, China

В китайской провинции Фуцзянь сгорел древний памятник истории — деревянный мост Пиннань Ваньань, построенный более 900 лет назад. Кадры с горящей реликвией появились в Сети.

В Китае сгорел старинный 900-летний мост. Видео © Twitter / China/Taiwan News / 301 Military

Мост обрушился на глазах местных жителей, снимающих трагедию. Вскоре на место происшествия прибыли главы уездного комитета партии и уездной управы, а также сотрудники профильных ведомств. Пожар был ликвидирован, причину возгорания пока установить не удалось.

  • В Китае сгорел старинный 900-летний мост. Фото © Twitter / 南宫哲_NOIYA
    В Китае сгорел старинный 900-летний мост. Фото © Twitter / 南宫哲_NOIYA
  • В Китае сгорел старинный 900-летний мост. Фото © Twitter / 南宫哲_NOIYA
    В Китае сгорел старинный 900-летний мост. Фото © Twitter / 南宫哲_NOIYA
  • В Китае сгорел старинный 900-летний мост. Фото © Twitter / 南宫哲_NOIYA
    В Китае сгорел старинный 900-летний мост. Фото © Twitter / 南宫哲_NOIYA

В Китае сгорел старинный 900-летний мост. Фото © Twitter / 南宫哲_NOIYA

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Причиной пожара на складе Ozon могло стать неправильное хранение горючих материалов

Причиной пожара на складе Ozon могло стать неправильное хранение горючих материалов

Ранее Лайф рассказывал, что в Болгарии сгорел склад списанных боеприпасов, владелец которого снабжал оружием украинцев. На нём хранились устаревшие патроны. Сообщается, что пострадавших нет. По данным полиции, взрыва в хранилище не происходило.

Григорий Воронцов
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