Названы породы собак, которых не стоит содержать в квартире

Есть породы собак, которые попросту не созданы для постоянного проживания в квартире. Им может быть неудобно не только из-за их размеров, но и активности, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, в квартире дискомфортно будут себя чувствовать такие породы, как лайка, хаски, аляскинский маламут, среднеазиатская и кавказская овчарки, акита-ину, тибетский мастиф. Последние, кстати, часто будут громко лаять, что сделает из них невыносимых соседей в многоэтажке.

"Речь в большей степени идёт о ездовых породах или крупных и массивных животных. Даже если очень хочется завести такую собаку в квартире-студии, нужно хорошо обдумать это решение", — приводит слова специалиста РИАМО.

Голубев отметил, что лайки нуждаются в постоянной возможности активно проводить время. Аляскинскому маламуту тоже необходимы длительные прогулки, а также много места для бега и игр. Среднеазиатские и кавказские овчарки являются отменными сторожевыми собаками, но при условии грамотного воспитания. Также эксперт рассказал о правильном содержании хаски. Этих собак следует выводить на длительные прогулки минимум три раза в день, а также уделять время тренировкам, иначе они могут разрушить квартиру.