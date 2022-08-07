Пушилин подробно рассказал о зачистке позиций ВСУ в посёлке Пески

Глава ДНР Денис Пушилин посетил позиции военных в посёлке Пески в непосредственной близости от разрушенного донецкого аэропорта. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон "Сомали") провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают", — написал он .

По словам Пушилина, Пески было сложно брать, потому что украинские военнослужащие буквально "вгрызлись в землю", прорыв тоннели даже между подвалами домов. Однако, как отметил глава ДНР, впоследствии они бежали, бросив боеприпасы и тела погибших товарищей.

"В одном из блиндажей — вражеские карты с боевыми приказами на обороте. Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения", — резюмировал Пушилин.