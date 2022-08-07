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Опубликовано 7 августа 2022, 12:16
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Пушилин подробно рассказал о зачистке позиций ВСУ в посёлке Пески

Глава ДНР Пушилин: В посёлке Пески происходит "дозачистка" украинских позиций

Глава ДНР Денис Пушилин посетил позиции военных в посёлке Пески в непосредственной близости от разрушенного донецкого аэропорта. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон "Сомали") провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают", — написал он .

По словам Пушилина, Пески было сложно брать, потому что украинские военнослужащие буквально "вгрызлись в землю", прорыв тоннели даже между подвалами домов. Однако, как отметил глава ДНР, впоследствии они бежали, бросив боеприпасы и тела погибших товарищей.

"В одном из блиндажей — вражеские карты с боевыми приказами на обороте. Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения", — резюмировал Пушилин.

Боец ВСУ рассказал о больших потерях в боях за посёлок Пески в ДНР
Боец ВСУ рассказал о больших потерях в боях за посёлок Пески в ДНР

Ранее Лайф писал, что 4 августа союзные войска освободили Пески в ДНР. Об этом сообщил RT со ссылкой на замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции республики.

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ТАСС / Алеев Егор

Григорий Воронцов
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