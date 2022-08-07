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7 августа, 12:05

Россияне смогут путешествовать в Южную Корею на пароме из Владивостока

KITA: С 9 августа между Владивостоком и Южной Кореей возобновится паромное сообщение

С 9 августа россияне и граждане третьих стран смогут пользоваться паромом, курсирующим из Владивостока в Южную Корею. Об этом сообщает Корейская ассоциация международной торговли (KITA) со ссылкой на оператора грузо-пассажирской линии Донхэ – Владивосток компании Duwon Shipping.

"С 9 августа на судно Eastern Dream, отправляющееся из Владивостока, допускаются на посадку граждане России или третьих стран при наличии действующей визы", — говорится в сообщении.

При этом граждане РФ, путешествующие в формате No Visa, должны предварительно получить электронное разрешение на поездку K-ETA. Кроме того, для всех пассажиров будет обязательно прохождение ПЦР-теста в течение 48 часов после посадки.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Южной Корее теперь принимаются карты "Мир". Ими можно будет рассчитываться в магазинах, однако снять там наличные пока не получится.

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Shutterstock

Григорий Воронцов

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