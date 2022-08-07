Россияне смогут путешествовать в Южную Корею на пароме из Владивостока

С 9 августа россияне и граждане третьих стран смогут пользоваться паромом, курсирующим из Владивостока в Южную Корею. Об этом сообщает Корейская ассоциация международной торговли (KITA) со ссылкой на оператора грузо-пассажирской линии Донхэ – Владивосток компании Duwon Shipping.

"С 9 августа на судно Eastern Dream, отправляющееся из Владивостока, допускаются на посадку граждане России или третьих стран при наличии действующей визы", — говорится в сообщении.

При этом граждане РФ, путешествующие в формате No Visa, должны предварительно получить электронное разрешение на поездку K-ETA. Кроме того, для всех пассажиров будет обязательно прохождение ПЦР-теста в течение 48 часов после посадки.