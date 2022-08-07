Губернатор Амурской области объявил режим ЧС ещё в нескольких районах из-за паводков

Ещё в нескольких районах Амурской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Василий Орлов.

"Обильные осадки вызвали подъём уровня рек. Режим ЧС введён в Сковородинском, Зейском и Магдагачинском районах, Тындинском округе и городе Тында. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", — написал он.















По словам Орлова, в Зейском районе ожидается ухудшение погоды, в связи с чем в селе Овсянка появятся пункты временного размещения. Он подчеркнул, что местным жителям стоит прислушаться к рекомендации спасателей перебраться туда. Кроме того, река Тында сейчас спадает, восстановлено сообщение с микрорайонами Беленький и Таёжный, а ещё специалисты взяли на контроль ситуацию с сотовой связью. Губернатор также рассказал о прогнозах на понедельник.

"По информации Амурского гидрометцентра, 8 августа в восточных районах области ожидаются очень сильные осадки, сильные ливни с грозами. Силы и средства Амурской подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию", — добавил губернатор.