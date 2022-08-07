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7 августа, 11:54
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"Как животные": Москвичи застыдили занявшуюся сексом в парке парочку

Москвичей возмутила пара, занявшаяся сексом на газоне парка в Кузьминках

<p>Очевидцы запечатлели непристойное поведение москвичей на фото. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/kyzmn" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кузьминки Москва"</a></p>

Очевидцы запечатлели непристойное поведение москвичей на фото. Обложка © VK / "Кузьминки Москва"

Пользователи соцсетей осудили пару, которая занялась сексом средь бела дня прямо на газоне столичного парка. Фотография влюблённых появилась в группе "Кузьминки Москва" в соцсети "ВКонтакте". Многих юзеров происходящее на снимке возмутило, они сравнили не способную обуздать страсть парочку с животными.

"Ни стыда, ни совести! Как животные", — написал один из комментаторов.

"Близость мужчины и женщины — это сокровенный ритуал, а не напоказ. Явно не от большого ума всё это", — добавил другой.

Тем не менее нашлись и те, кто не увидел в инциденте ничего постыдного. Некоторые юзеры предположили, что молодые люди вынуждены заниматься любовью вне дома, поскольку другой возможности у них, вероятно, нет.

Пара в Сочи занялась сексом под пальмой прямо у мусорных пакетов

Пара в Сочи занялась сексом под пальмой прямо у мусорных пакетов

Ранее Лайф сообщал, что полиция проводит проверку после видео с сексом пары у городского пляжа в Сочи. На опубликованном в соцсетях видео запечатлены мужчина и женщина, устроившие зрелище 18+ на сапборде в море неподалёку от береговой линии городского пляжа.

Наталья Исакова

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