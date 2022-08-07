"Как животные": Москвичи застыдили занявшуюся сексом в парке парочку

Пользователи соцсетей осудили пару, которая занялась сексом средь бела дня прямо на газоне столичного парка. Фотография влюблённых появилась в группе "Кузьминки Москва" в соцсети "ВКонтакте". Многих юзеров происходящее на снимке возмутило, они сравнили не способную обуздать страсть парочку с животными.

"Ни стыда, ни совести! Как животные", — написал один из комментаторов.

"Близость мужчины и женщины — это сокровенный ритуал, а не напоказ. Явно не от большого ума всё это", — добавил другой.

Тем не менее нашлись и те, кто не увидел в инциденте ничего постыдного. Некоторые юзеры предположили, что молодые люди вынуждены заниматься любовью вне дома, поскольку другой возможности у них, вероятно, нет.