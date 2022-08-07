"Как животные": Москвичи застыдили занявшуюся сексом в парке парочку
Москвичей возмутила пара, занявшаяся сексом на газоне парка в Кузьминках
Очевидцы запечатлели непристойное поведение москвичей на фото. Обложка © VK / "Кузьминки Москва"
Пользователи соцсетей осудили пару, которая занялась сексом средь бела дня прямо на газоне столичного парка. Фотография влюблённых появилась в группе "Кузьминки Москва" в соцсети "ВКонтакте". Многих юзеров происходящее на снимке возмутило, они сравнили не способную обуздать страсть парочку с животными.
"Ни стыда, ни совести! Как животные", — написал один из комментаторов.
"Близость мужчины и женщины — это сокровенный ритуал, а не напоказ. Явно не от большого ума всё это", — добавил другой.
Тем не менее нашлись и те, кто не увидел в инциденте ничего постыдного. Некоторые юзеры предположили, что молодые люди вынуждены заниматься любовью вне дома, поскольку другой возможности у них, вероятно, нет.
Ранее Лайф сообщал, что полиция проводит проверку после видео с сексом пары у городского пляжа в Сочи. На опубликованном в соцсетях видео запечатлены мужчина и женщина, устроившие зрелище 18+ на сапборде в море неподалёку от береговой линии городского пляжа.