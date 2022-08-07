В Якутии возбудили дело после гибели человека при обрушении шахты
Золотодобывающая шахта в Якутии, где произошло обрушение. Обложка © СУ СКР по Якутии
После обрушения на золотодобывающей шахте в Якутии, в результате которого один человек погиб и один пострадал, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По данным следствия, отслоение горной породы произошло на руднике "Якутское" при выполнении работ в вентиляционном штреке. Смертельную травму получил проходчик предприятия. Ещё один сотрудник с сотрясением головного мозга был доставлен в республиканскую больницу. При проверке шахты правоохранители отметили высокий уровень заводнения.
В рамках расследования дела по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека" проводятся следственные и иные процессуальные действия.
Ранее Лайф рассказывал, что туристу удалось снять на видео, как его поглотил огромный ледник в горах Киргизии. К счастью, группе путешественников, попавших под обвал, удалось выжить.