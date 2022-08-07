В Якутии возбудили дело после гибели человека при обрушении шахты

После обрушения на золотодобывающей шахте в Якутии, в результате которого один человек погиб и один пострадал, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, отслоение горной породы произошло на руднике "Якутское" при выполнении работ в вентиляционном штреке. Смертельную травму получил проходчик предприятия. Ещё один сотрудник с сотрясением головного мозга был доставлен в республиканскую больницу. При проверке шахты правоохранители отметили высокий уровень заводнения.