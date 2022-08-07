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7 августа, 11:50

В Якутии возбудили дело после гибели человека при обрушении шахты

<p>Золотодобывающая шахта в Якутии, где произошло обрушение. Обложка © <a href="https://ykt.sledcom.ru/news/item/1713411/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Якутии</a></p>

Золотодобывающая шахта в Якутии, где произошло обрушение. Обложка © СУ СКР по Якутии

После обрушения на золотодобывающей шахте в Якутии, в результате которого один человек погиб и один пострадал, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, отслоение горной породы произошло на руднике "Якутское" при выполнении работ в вентиляционном штреке. Смертельную травму получил проходчик предприятия. Ещё один сотрудник с сотрясением головного мозга был доставлен в республиканскую больницу. При проверке шахты правоохранители отметили высокий уровень заводнения.

В рамках расследования дела по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека" проводятся следственные и иные процессуальные действия.

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Артур Лапсаков

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