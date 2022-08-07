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7 августа, 11:38

В Китае анонсировали регулярные учения к востоку от серединной линии Тайваньского пролива

В Китае анонсировали регулярные учения армии страны к востоку от так называемой серединной линии Тайваньского пролива. Об этом сообщает гостелеканал CCTV.

Таким образом, регулярно участвовать в боевых мероприятиях на данной территории будут самолёты и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК), уточняет СМИ. CCTV пояснил, что так называемая серединная линия пролива делит Тайваньский пролив на две части: северо-западную и юго-восточную. Юридически она никогда не признавалась. Это термин, который ввели американские военные "для боевых нужд", отмечается в материале на сайте телеканала.

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Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась около недели назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной". 5 августа Пелоси покинула Японию и завершила азиатское турне.

Обложка ©

Getty Images / CFOTO / Future Publishing

Никита Осипов

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