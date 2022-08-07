В Китае анонсировали регулярные учения к востоку от серединной линии Тайваньского пролива

В Китае анонсировали регулярные учения армии страны к востоку от так называемой серединной линии Тайваньского пролива. Об этом сообщает гостелеканал CCTV .

Таким образом, регулярно участвовать в боевых мероприятиях на данной территории будут самолёты и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК), уточняет СМИ. CCTV пояснил, что так называемая серединная линия пролива делит Тайваньский пролив на две части: северо-западную и юго-восточную. Юридически она никогда не признавалась. Это термин, который ввели американские военные "для боевых нужд", отмечается в материале на сайте телеканала.