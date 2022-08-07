Президент Финляндии предупредил об экономическом спаде, разрывающем Европу на части
Президент Финляндии предупредил о скором экономическом спаде в Европе
Европу ждёт неминуемый энергетический кризис и последующий экономический спад, который может повлиять на единство Европейского союза. С таким предупреждением выступил президент Финляндии Саули Ниинистё.
Он отметил, что граждане Евросоюза должны быть готовы к тому, что экономическое положение с каждым годом будет только ухудшаться. То, что сегодня происходит на Украине, по словам президента Финляндии, имеет решающее значение.
"Здесь я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растёт. Этот риск всё ещё нужно учитывать", — сказал Ниинистё в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus.
Он также добавил, что на фоне происходящих событий на Украине трудно представить перезапуск отношений Финляндии и России, как и Запада и Москвы в целом.
А ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предрекла европейцам неутешительное будущее. Комментируя российско-европейские отношения, она отметила, что лидеры ЕС из-за высокомерия игнорируют существующий геополитический расклад и основные принципы дипломатии, что делает ситуацию очень опасной.
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