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7 августа, 11:33

Президент Финляндии предупредил об экономическом спаде, разрывающем Европу на части

Президент Финляндии предупредил о скором экономическом спаде в Европе

Европу ждёт неминуемый энергетический кризис и последующий экономический спад, который может повлиять на единство Европейского союза. С таким предупреждением выступил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Он отметил, что граждане Евросоюза должны быть готовы к тому, что экономическое положение с каждым годом будет только ухудшаться. То, что сегодня происходит на Украине, по словам президента Финляндии, имеет решающее значение.

"Здесь я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растёт. Этот риск всё ещё нужно учитывать", — сказал Ниинистё в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus.

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Он также добавил, что на фоне происходящих событий на Украине трудно представить перезапуск отношений Финляндии и России, как и Запада и Москвы в целом.

А ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предрекла европейцам неутешительное будущее. Комментируя российско-европейские отношения, она отметила, что лидеры ЕС из-за высокомерия игнорируют существующий геополитический расклад и основные принципы дипломатии, что делает ситуацию очень опасной.

Обложка ©

Getty Images / Bernd von Jutrczenka / picture alliance

Наталья Исакова

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