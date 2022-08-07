Президент Финляндии предупредил об экономическом спаде, разрывающем Европу на части

Европу ждёт неминуемый энергетический кризис и последующий экономический спад, который может повлиять на единство Европейского союза. С таким предупреждением выступил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Он отметил, что граждане Евросоюза должны быть готовы к тому, что экономическое положение с каждым годом будет только ухудшаться. То, что сегодня происходит на Украине, по словам президента Финляндии, имеет решающее значение.

"Здесь я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растёт. Этот риск всё ещё нужно учитывать", — сказал Ниинистё в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus.

Он также добавил, что на фоне происходящих событий на Украине трудно представить перезапуск отношений Финляндии и России, как и Запада и Москвы в целом.