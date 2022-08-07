В Латвии отрицают принуждение гимнастки Полстяной к отказу от гражданства РФ ради ЧМ
Национальный олимпийский комитет (НОК) Латвии не принуждал гимнастку Елизавету Полстяную выйти из гражданства РФ для участия в чемпионате мира. Об этом сообщила пресс-служба организации агентству LETA.
"Полстяной не ставили ультиматум об отказе от российского гражданства под угрозой исключения из сборной Латвии, подтвердила LETA руководитель службы коммуникаций Олимпийского комитета Латвии (ЛОК) Даце Гулбе", — говорится в публикации.
"Мне поставили условия": Гимнастку Полстяную в Латвии вынуждали отказаться от российского гражданства ради ЧМ
Ранее Лайф сообщал, что конгресс ISU принял решение о продлении отстранения наших спортсменов, повысил возрастной ценз для фигуристов, а также отклонил предложение российской делегации об ужесточении правил смены спортивного гражданства. В свою очередь заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова и наставник российских фигуристок Этери Тутберидзе осудили решение ISU. В частности, Тутберидзе потребовала приостановить проведение международных турниров. Позже стало известно, что в ISU призвали не считать санкциями отстранение российских конькобежцев от соревнований.
ТАСС / Михаил Джапаридзе