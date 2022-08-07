Двенадцать человек пострадали при экстренной остановке клети на шахте "Воркутинская"
Экстренная остановка клети с людьми произошла утром 7 августа на шахте "Воркутинская", в результате пострадали 12 человек. Об этом сказано в записи АО "Воркутауголь" в соцсети "ВКонтакте".
"В результате восемь человек госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Четверо сотрудников с ушибами отправлены домой", — говорится в сообщении.
Причины случившегося сейчас устанавливают специалисты. Все работники шахты выведены на поверхность, угрозы жизни и здоровью сотрудников нет. Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, работа предприятия приостановлена, производственный процесс планируют возобновить после проверки работоспособности всех систем.
Ранее Лайф рассказывал, что 5 июля после обрушения породы на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе пропали два горняка. По предварительным данным, ЧП произошло в результате землетрясения. В этот момент под землёй находились 190 человек, 188 из них были эвакуированы. Позже одного из пропавших горняков — Леонида Моисеева — нашли живым, он провёл под завалами в Кузбассе шесть дней и выжил.