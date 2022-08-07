Двенадцать человек пострадали при экстренной остановке клети на шахте "Воркутинская"

Экстренная остановка клети с людьми произошла утром 7 августа на шахте "Воркутинская", в результате пострадали 12 человек. Об этом сказано в записи АО "Воркутауголь" в соцсети "ВКонтакте".

"В результате восемь человек госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Четверо сотрудников с ушибами отправлены домой", — говорится в сообщении.