Начальники этих трёх знаков зодиака — деспоты и тираны

Люди каких знаков зодиака становятся самыми строгими начальниками и не дадут на работе ни минуты покоя, требуя отдавать делу всего себя? Астролог Ольга Архангельская рассказала Лайфу о самых деспотичных работодателях.

Начальник-Овен

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Самым резким и непредсказуемым руководителем можно считать Овна. Обладая неисчерпаемым запасом энергии и жизненных сил, начальник этого знака зодиака искренне считает, что таким же количеством ресурсов должны обладать и другие люди.

Рождённые под знаком Овна не терпят проволочек, не любят ждать и хотят мгновенного и блестящего результата. Такой начальник может требовать от подчинённых слишком многого и ставить слишком высокие требования. А в случае несоответствия им он идёт на резкие меры и может как громко отчитать, оскорбить, так и уволить. Потом Овен, конечно, способен пожалеть о подобном решении, но в критическом моменте этот знак зодиака необуздан и своенравен.

Начальник-Рак

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Начальники, родившиеся под знаком Рака, порой могут быть не менее деспотичны, чем Овны. Такой босс не терпит лентяев, может быть излишне требователен и придирчив, особенно к мелочам. И, прицепившись к незначительной детали, начальник-Рак способен сделать из неё катастрофу вселенского масштаба.

Если представитель этого знака зодиака пришёл на работу в плохом настроении, скорее всего, у всех подчинённых оно также будет испорчено до конца рабочего дня. При этом парадоксально, что Раки-руководители могут не сказать ни единого слова, но вы сразу почувствуете настрой по взгляду и "напряжённой" атмосфере.

Начальник-Рак часто может бесцеремонно лезть в рабочий процесс и не скупиться на "комплименты". Они умеют мастерски опустить работника ниже плинтуса. Любят запугивать и держать окружение в напряжении и страхе потерять рабочее место.

Начальник-Весы

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На первый взгляд начальники-Весы способны показаться очаровательными, эстетичными, галантными и справедливыми. Однако за внешним видом могут прятаться кипящие внутри страсти и разногласия. С таким работодателем нужно продумывать беседу до мелочей и ни в коем случае не говорить ничего лишнего.