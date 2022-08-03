Эти пары по знакам зодиака идеально подходят друг другу и никогда не расстанутся

Любовная совместимость: Водолей и Весы

У носителей знаков зодиака Водолей и Весы совместимость в любви идеальная. Иллюстрация © Shutterstock

Чего можно ждать от союза двух воздушных знаков зодиака? Например, крепкой семьи и любви до гроба. Именно у этих представителей стихии Воздуха высокая совместимость в любви. Как только Водолей и Весы встречаются, сразу притягивают друг друга словно магнитом. И с интересом начинают обсуждать всё, что происходит вокруг. И Весы, и Водолей — натуры творческие и интеллектуальные, тонко чувствуют желания и потребности любимого человека и умеют в нужный момент подстроиться под партнёра. В любовном союзе носителей этих знаков зодиака не будет места ссорам. Потому как Водолей и Весы умеют договариваться и идти на компромиссы. Люди этих знаков зодиака рискуют стать счастливыми вместе, прожить долгую и радостную жизнь.

Совместимость Близнецов и Стрельца

Знаки зодиака Близнецы и Стрелец — совместимость в любви. Иллюстрация © Shutterstock

Союз воздуха и огня, раздуваемого и превращающегося со временем в настоящий пожар чувств. Повстречавшись, Близнецы и Стрелец сразу поймут, что хотят быть вместе до самого конца. Природа создала людей этих знаков зодиака невероятными любовниками, одарив высокой совместимостью. Близнецы и Стрелец похожи друг на друга, но в то же время и разные. Оба любят погружаться с головой в хобби и интересные дела, выходить в свет, разнообразно проводить досуг. Идеальность отношений рождённых под этими знаками зодиака объясняется ещё и тем, что и Стрелец, и Близнецы со страстью и детским любопытством изучают мир вокруг. А это прекрасная основа для любви и взаимопонимания в союзе двух сердец.

Рыбы и Скорпион: совместимость в любви

Знаки зодиака Рыбы и Скорпион — совместимость в любви. Фото © Shutterstock

Представителям водной стихии всегда проще найти взаимопонимание и общий язык. В такой паре всегда выше шансы, что партнёры будут одинаково оберегать, ценить и уважать друг друга. Любовная совместимость Рыб и Скорпиона крайне высока. Люди под этими знаками зодиака не забывают про вторую половинку даже во время ссор. Романтика и флирт в паре витают до самого конца. Почему же совместимость в любви у Рыб и Скорпиона на высоте? Из-за схожих нравственных ценностей и приоритетов в жизни. Обладатели обоих знаков зодиака романтики по натуре, им важны семья и комфорт в отношениях. Начав встречаться или поженившись, эти люди не станут сильно ограничивать друг друга, потому как каждый из них очень ценит свободу и личное пространство. Обговорив в самом начале границы дозволенного, Рыбы и Скорпион будут жить вместе душа в душу.

Какая совместимость в любви у Тельца и Рака

Какая совместимость в любви у Тельца и Рака. Фото © Shutterstock