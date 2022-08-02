Пять женских имён, обладательницы которых ненавидят мужчин

Галина

Галина в переводе с древнегреческого — "безмятежность", "спокойствие". Это имя носила нимфа, покровительствовавшая спокойному морю. Но времена меняются, Галины уже не те: сейчас это волевые дамы, способные самостоятельно разобраться в перипетиях жизни и решить все свои проблемы. Мужчин такой деловой подход восхищает, но не спешите раскрывать рот и сыпать комплиментами: уверены, Галя не та девушка, о которой вы грезите. На вид такая дамочка может быть очень даже миловидной, на деле же — стерва ещё та. Отношения с противоположным полом у Галины не складываются с детства: сначала возникало непонимание с отцом, потом — с парнями в школе, затем — с возлюбленным. Неудивительно, что до свадьбы дело так и не дошло.

Клавдия

Клава по жизни — боец, привыкла нести ответственность за всё, что делает, сама. Такая девушка уверена, что мужчина будет лишь под ногами мешаться. Фото © Freepik / 8photo

У редкого сегодня имени Клавдия — латинский корень claudus, обрекающий носительницу на страдания. Эта девушка уверена, что со всем справится сама, а мужчин ненавидит просто потому, что они не такие, как она. Клава идёт напролом и несёт ответственность за поступки, она трудоголичка, не оставляет времени на любовь-морковь и прочие, как она считает, глупости.

Антонина

Антонина — имя для царской особы, буквальный перевод — "состязающаяся в силе". Слышали про фильм "Тоня против всех?" Так вот, эта фраза точно описывает обладательницу имени. Такая дама уверена, что она со всём справится без подсказок кавалеров. По сути, в жизни так и выходит. Если Антонина оказывается замужем, супруга ни во что не ставит: каким бы умным ни был, муж для Тони не авторитет. Причину ненависти этой женщины к мужчинам разгадать пока не удалось.

Кристина

Кристина ненавидит, когда мужчина не держит обещаний, всем своим видом показывая недовольство и разочарование. Фото © Freepik / cookie_studio

"Посвящённая Христу" Кристина обжигалась не раз. Потому, начав встречаться с очередным кавалером, чётко обозначила: уловками её не заманить, она знает парней как облупленных. Вот только мужики тоже не дураки: в их арсенале — красивые фразы, небюджетные подарки, походы в рестораны и поездки вдвоём на отдых. Вот только время проходит, а с ним и романтический настрой улетучивается. Когда мужчина перестаёт выполнять обещанное, Кристине ничего не остаётся делать, кроме как начать ненавидеть его всем сердцем.

Ксения