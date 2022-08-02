"Вилкой в глаз как в попу раз": Как "худший бар страны" покоряет клиентов унижениями и коктейлем "В очко"

На что только не идут рестораторы ради привлечения аудитории и популяризации заведения. Иногда схемы уж совсем на грани: так было, например, в Иванове, где ресторан благодаря "быдло-меню" обрёл всероссийскую славу. То же случилось и с одним из питерских баров, где официанты стебутся над гостями, ругаются матом и вообще ведут себя как вздумается. Авторы проекта считают, что таким поведением бармены "создают самую искреннюю атмосферу, возможную в ресторанной среде". Девиз "худшего бара страны", как его называют создатели, — "Здесь тебя пошлют".

Внимание на бар с "крейзи-меню" обратил паблик MDK. Подписчикам дали совет: "Если не знаешь, куда пригласить девушку на свидание, вот тебе отличная идея. После этого любая девушка станет твоей".

Менструальный паштет и мидии-хламидии из меню бара, а также рёбра Хрюши, которая изменила Степашке. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / yebar.ru

Не знаем, следовали ли сами админы этому лайфхаку, но меню заведения точно не оставляет равнодушным. Пока одни с упоением едят мусс в форме члена или в виде вульвы, другие надели белые пальто и осуждают "кринжбар". В принципе, понять тех, кто во второй группе, можно: если присмотреться к названиям, границы дозволенного будто нарушены.

В баре на десерт предлагают отведать заварной бисквит с нежным муссом, выполненный в виде пениса, и "Кормилицу" — мусс в форме вульвы. Фото © Telegram / MDK

Из самых безобидных — коктейли "Сосатели Малибу", "Бабушкины заросли", "В очко". Есть ещё "Одномандатник" — "для самого верного мужика" и "Вилкой в глаз — как в попу раз, только острее". У вас ещё не пошла кровь из глаз? Тогда продолжим.

В барном меню есть коктейли "В рот возьму" и "Девственный пушок". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / yebar.ru

На десерт оставили не самое аппетитное, но, не исключаем, что вкусное, — "кашу с говном". В аккаунте бара в соцсетях клиентов предупреждают: самым неряшливым сладкоежкам "вытереть черкаши с лица" поможет официант. Мы уже сидим в шоке. А у вас как дела?

На десерт в баре предлагают отведать "кашу с говном": шоколадный бисквит с прослойкой апельсинового соуса и карамели. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / yebar.ru

Что до мнения посетителей, многие из тех, кто в баре бывал, в восторге, видимо, любители унижений. Вот такие комменты оставили пользователи: "Если вы сейчас удивлены, то посмотрите, как там обслуживают", "Бывал в этом баревиче. Атмосфера 🔥, официанты матом посылают и на экранах телепузиков показывают", "Крутое место", "Обслуживают шикарно, ни в одном ресторане такого не видела. Всё вовремя подают, вовремя убирают, лишняя грязная салфеточка не задержится ни на минуту. Кухня вкусная".

Но восторги клиентов разделяют не все: "Видимо, ваш повар, кроме говна, ничего приготовить не может", "Для извращуг зайдёт", "Перебор ребята...", "Сами жрите своё говно, больные ублюдки 😂", "Мда ... Полнейшая деградация...", "Отвратительно, что ЭТО забыло у меня в предложке. Омерзительное место, омерзительное меню".

Хейт хейтом, а популярностью бар пользуется, и недавно был открыт второй такой — на этот раз в Москве.