15 маскотов российских фирм, глядя на которые можно разве что поплакать (от смеха)
Маскот — персонаж, который представляет бренд. По идее, такой должен поднимать узнаваемость компании и лояльность потребителей к ней... Но так выходит не всегда. Эти чудики могут разве что напугать...
"Слишком много вопросов. Один из них — почему мясорубки похожи на пулемёты? Больше похоже на пельменя-киллера"
"Официальный логотип Солнца?"
"Когда только что освоил 3D, но уже начал принимать заказы. Этот человек будет появляться в кошмарах"
"Мультивселенная безумия вышла из-под контроля"
"Девушки: жалуются на нереалистичные стандарты красоты.
Мужчины: ..."
"ХА-ХА-ХА-ХА-ХА, они выглядят, как я после тяжëлого дня"
"Тут нужно оценивать всё вместе — и логотип, и название. Фем-движение явно будет недовольно"
"При чём тут кокос и почему, глядя на него, становится не по себе?"
"Нет, ну, в принципе, все уже знают, что сахар — зло, но такое... После этого сгущёнку есть вообще никогда не захочется"
"В душу смотрит"
"На "Никелодеоне" такого не показывали..."
"Спасибо, очень приятно. Есть я это, конечно же, не буду"
"После этого пусть даже не пытаются убедить, что внутри нет ГМО"
"Интересная парочка. Интеллигенция — сразу видно"
"Остаётся надеяться, что сам кетчуп делали из других помидоров"
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