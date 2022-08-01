15 маскотов российских фирм, глядя на которые можно разве что поплакать (от смеха)

"Слишком много вопросов. Один из них — почему мясорубки похожи на пулемёты? Больше похоже на пельменя-киллера"

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"Официальный логотип Солнца?"

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"Когда только что освоил 3D, но уже начал принимать заказы. Этот человек будет появляться в кошмарах"

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"Мультивселенная безумия вышла из-под контроля"

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"Девушки: жалуются на нереалистичные стандарты красоты. Мужчины: ..."

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"ХА-ХА-ХА-ХА-ХА, они выглядят, как я после тяжëлого дня"

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"Тут нужно оценивать всё вместе — и логотип, и название. Фем-движение явно будет недовольно"

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"При чём тут кокос и почему, глядя на него, становится не по себе?"

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"Нет, ну, в принципе, все уже знают, что сахар — зло, но такое... После этого сгущёнку есть вообще никогда не захочется"

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"В душу смотрит"

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"На "Никелодеоне" такого не показывали..."

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"Спасибо, очень приятно. Есть я это, конечно же, не буду"

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"После этого пусть даже не пытаются убедить, что внутри нет ГМО"

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"Интересная парочка. Интеллигенция — сразу видно"

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"Остаётся надеяться, что сам кетчуп делали из других помидоров"