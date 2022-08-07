Правительство РФ одобрило проект соглашения о признании учёных степеней и званий ДНР

Правительство России одобрило проект соглашения о взаимном признании учёных степеней и званий между РФ и Донецкой Народной Республикой. Как сообщает пресс-служба кабмина, в ближайшее время этот документ будет подписан и опубликован.

"Проект такого соглашения уже согласован с российским МИД и предварительно проработан с донецкой стороной", — сказано в записи.

Сейчас признание донецких учёных степеней и званий требует проведения экспертизы Минобрнауки. Подписание соглашения позволит признавать их автоматически, что повысит мобильность научных кадров между Россией и ДНР. Кроме того, Минобрнауки разрабатывает проект аналогичного соглашения с Луганской Народной Республикой.