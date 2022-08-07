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7 августа, 09:21

Правительство РФ одобрило проект соглашения о признании учёных степеней и званий ДНР

Правительство России одобрило проект соглашения о взаимном признании учёных степеней и званий между РФ и Донецкой Народной Республикой. Как сообщает пресс-служба кабмина, в ближайшее время этот документ будет подписан и опубликован.

"Проект такого соглашения уже согласован с российским МИД и предварительно проработан с донецкой стороной", — сказано в записи.

Сейчас признание донецких учёных степеней и званий требует проведения экспертизы Минобрнауки. Подписание соглашения позволит признавать их автоматически, что повысит мобильность научных кадров между Россией и ДНР. Кроме того, Минобрнауки разрабатывает проект аналогичного соглашения с Луганской Народной Республикой.

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Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ одобрило проекты соглашений о взаимном признании дипломов с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Это позволит снизить административные барьеры в сфере признания образования, квалификаций и учёных степеней.

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Сайт Правительства РФ

Артур Лапсаков

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