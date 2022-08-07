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7 августа, 09:12

Посольство РФ в Белграде назвало провокацией задержание журналистки Асламовой в Косове

Задержание российской журналистки "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой является очередной провокацией властей Косова, а также демонстрацией полного игнорирования Приштиной свободы СМИ. Об этом заявило российское посольство в Белграде.

"Считаем безосновательное задержание Д. М. Асламовой очередной провокацией временных органов самоуправления Косова, примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободы СМИ", — говорится в заявлении.

В этой связи российское посольство призывает секретариат ООН, МООНК, Миссию ОБСЕ в Косове и Миссию ЕС в области верховенства закона, а также профильные международные организации незамедлительно дать публичную оценку произошедшему.

В истории о ЧП с журналисткой Асламовой появились новые подробности

В истории о ЧП с журналисткой Асламовой появились новые подробности

Лайф напоминает, о задержании Асламовой ранее заявил глава МВД самопровозглашённого региона Джеляль Швецла. В социальных сетях министр бездоказательно обвинил россиянку в шпионаже. Асламова, по его словам, принимала участие "в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Незалежной Россией". Позднее, в ночь на 7 августа, власти Косова отпустили Асламову.

Обложка ©

apral.ru

Светлана Оперук

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