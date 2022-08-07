Посольство РФ в Белграде назвало провокацией задержание журналистки Асламовой в Косове

Задержание российской журналистки "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой является очередной провокацией властей Косова, а также демонстрацией полного игнорирования Приштиной свободы СМИ. Об этом заявило российское посольство в Белграде.

В этой связи российское посольство призывает секретариат ООН, МООНК, Миссию ОБСЕ в Косове и Миссию ЕС в области верховенства закона, а также профильные международные организации незамедлительно дать публичную оценку произошедшему.