Посольство РФ в Белграде назвало провокацией задержание журналистки Асламовой в Косове
Задержание российской журналистки "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой является очередной провокацией властей Косова, а также демонстрацией полного игнорирования Приштиной свободы СМИ. Об этом заявило российское посольство в Белграде.
"Считаем безосновательное задержание Д. М. Асламовой очередной провокацией временных органов самоуправления Косова, примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободы СМИ", — говорится в заявлении.
В этой связи российское посольство призывает секретариат ООН, МООНК, Миссию ОБСЕ в Косове и Миссию ЕС в области верховенства закона, а также профильные международные организации незамедлительно дать публичную оценку произошедшему.
Лайф напоминает, о задержании Асламовой ранее заявил глава МВД самопровозглашённого региона Джеляль Швецла. В социальных сетях министр бездоказательно обвинил россиянку в шпионаже. Асламова, по его словам, принимала участие "в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Незалежной Россией". Позднее, в ночь на 7 августа, власти Косова отпустили Асламову.