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7 августа, 09:09

Роскомнадзор заблокировал доступ к платформам Patreon и Grammarly

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сервисам Patreon и Grammarly. На это указывают данные сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в Интернете.

Такая мера была принята в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Доступ к Patreon ограничили по решению Генпрокуратуры от 4 апреля 2022 года, а к Grammarly — по решению от 15 апреля 2022 года.

Patreon — основанная в 2013 году краудфандинговая платформа для финансовой поддержки авторов видео, фото, изображений, музыки и других творческих произведений. Grammarly — онлайн-платформа для помощи в общении на английском языке.

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших информационных сайтов Сахалина

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Shutterstock.com

Артур Лапсаков

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