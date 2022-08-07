Роскомнадзор заблокировал доступ к платформам Patreon и Grammarly

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сервисам Patreon и Grammarly. На это указывают данные сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в Интернете.

Такая мера была принята в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Доступ к Patreon ограничили по решению Генпрокуратуры от 4 апреля 2022 года, а к Grammarly — по решению от 15 апреля 2022 года.

Patreon — основанная в 2013 году краудфандинговая платформа для финансовой поддержки авторов видео, фото, изображений, музыки и других творческих произведений. Grammarly — онлайн-платформа для помощи в общении на английском языке.