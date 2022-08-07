Партия "Единая Россия" открыла третий центр помощи в Лисичанске
"Единая Россия" открыла третий центр помощи в Лисичанске в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает партийная пресс-служба.
"Единая Россия" открыла третий центр помощи в Лисичанске (ЛНР). В нём жители города могут получить продукты и предметы первой необходимости", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что накануне партия доставила в Лисичанск 84 тонны гуманитарной помощи. В неё вошли не только продукты и вода, но также свечи, канцтовары для школьников и многое другое.
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Ранее Лайф рассказывал, что свыше 20 тысяч жителей Запорожья получили гуманитарную помощь от "Единой России". Так, в Мелитополе гуманитарные центры партии выдали около 15 тысяч продуктовых наборов. Помощь также получили жители Бердянска, Токмака, Молочанска, Черниговки, Розовки и Константиновки.
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ТАСС / Кухмарь Кирилл