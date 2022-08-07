Партия "Единая Россия" открыла третий центр помощи в Лисичанске

"Единая Россия" открыла третий центр помощи в Лисичанске в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает партийная пресс-служба.

"Единая Россия" открыла третий центр помощи в Лисичанске (ЛНР). В нём жители города могут получить продукты и предметы первой необходимости", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что накануне партия доставила в Лисичанск 84 тонны гуманитарной помощи. В неё вошли не только продукты и вода, но также свечи, канцтовары для школьников и многое другое.