Российские следователи помогут коллегам из ЛНР найти виновных в обстреле дома в Алчевске
СК РФ окажет содействие при расследовании обстрела дома в Алчевске со стороны ВСУ
Следственный комитет Российской Федерации намерен помочь в расследовании обстрела многоэтажного дома в Алчевске со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.
"Следователи и криминалисты СК России окажут сотрудникам правоохранительных органов ЛНР всю необходимую помощь в расследовании военного преступления в отношении мирных граждан", — сказано в сообщении.
Лайф напоминает, что об обстреле Алчевска стало известно вечером 6 августа. После попадания снаряда в жилой дом произошёл пожар. В результате атаки, по данным СЦКК ЛНР, один человек погиб и 19 пострадали.
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