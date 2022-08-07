Российские следователи помогут коллегам из ЛНР найти виновных в обстреле дома в Алчевске

Следственный комитет Российской Федерации намерен помочь в расследовании обстрела многоэтажного дома в Алчевске со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

"Следователи и криминалисты СК России окажут сотрудникам правоохранительных органов ЛНР всю необходимую помощь в расследовании военного преступления в отношении мирных граждан", — сказано в сообщении.