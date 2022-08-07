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7 августа, 11:56

Российские следователи помогут коллегам из ЛНР найти виновных в обстреле дома в Алчевске

СК РФ окажет содействие при расследовании обстрела дома в Алчевске со стороны ВСУ

Следственный комитет Российской Федерации намерен помочь в расследовании обстрела многоэтажного дома в Алчевске со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

"Следователи и криминалисты СК России окажут сотрудникам правоохранительных органов ЛНР всю необходимую помощь в расследовании военного преступления в отношении мирных граждан", — сказано в сообщении.

При обстреле Петровского района Донецка погибли два мирных жителя

При обстреле Петровского района Донецка погибли два мирных жителя

Лайф напоминает, что об обстреле Алчевска стало известно вечером 6 августа. После попадания снаряда в жилой дом произошёл пожар. В результате атаки, по данным СЦКК ЛНР, один человек погиб и 19 пострадали.

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Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

Никита Осипов

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