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7 августа, 12:00

Трое рабочих остаются внутри колодца в Москве, их будут искать с гидрокостюмами

Спасатели продолжают поиски рабочих, провалившихся в колодец при проведении ремонтных работ на юго-востоке Москвы. Внутри находятся ещё трое человек, сообщает столичная прокуратура.

Коллектор, куда провалились рабочие. Видео © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Предварительно, 12 человек выполняли очистные работы в канализационном коллекторе на улице Краснодарской. В результате подъёма воды трое не смогли выбраться на поверхность. По данным Лайфа, спасатели будут обследовать коллектор в гидрокостюмах.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

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Напомним, всё произошло днём 7 августа в ходе выполнения работ. По нашим данным, двоих человек извлекли из коллектора без сознания.

Обложка ©

Кадр видео из телеграм-канала Прокуратуры Москвы

Артур Лапсаков

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