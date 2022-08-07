Трое рабочих остаются внутри колодца в Москве, их будут искать с гидрокостюмами
Спасатели продолжают поиски рабочих, провалившихся в колодец при проведении ремонтных работ на юго-востоке Москвы. Внутри находятся ещё трое человек, сообщает столичная прокуратура.
Коллектор, куда провалились рабочие. Видео © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Предварительно, 12 человек выполняли очистные работы в канализационном коллекторе на улице Краснодарской. В результате подъёма воды трое не смогли выбраться на поверхность. По данным Лайфа, спасатели будут обследовать коллектор в гидрокостюмах.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, всё произошло днём 7 августа в ходе выполнения работ. По нашим данным, двоих человек извлекли из коллектора без сознания.
Кадр видео из телеграм-канала Прокуратуры Москвы