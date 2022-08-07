Трое рабочих остаются внутри колодца в Москве, их будут искать с гидрокостюмами

Спасатели продолжают поиски рабочих, провалившихся в колодец при проведении ремонтных работ на юго-востоке Москвы. Внутри находятся ещё трое человек, сообщает столичная прокуратура.

Коллектор, куда провалились рабочие. Видео © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Предварительно, 12 человек выполняли очистные работы в канализационном коллекторе на улице Краснодарской. В результате подъёма воды трое не смогли выбраться на поверхность. По данным Лайфа, спасатели будут обследовать коллектор в гидрокостюмах.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.