Израиль согласился на перемирие в секторе Газа
Reuters: Израиль согласился на перемирие в секторе Газа
Израиль принял решение ответить согласием на предложение египетских посредников о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщил источник агентству Reuters.
"Источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины", — говорится в сообщении.
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Вооружённые группировки сектора Газа сразу пообещали ответить: ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа.
Shutterstock