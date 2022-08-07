В Сети появились скриншоты ремастера "Человека-паука" для PC
Один из скриншотов видеоигры Marvel's Spider-Man Remastered. Обложка © Reddit / u/cstwk
Интернет-пользователи опубликовали несколько скриншотов обновлённой версии видеоигры Marvel's Spider-Man Remastered, которая выйдет 12 августа на персональных компьютерах.
Снимки появились в "Твиттере", их якобы сделал обладатель пресс-копии игры. На них представлены как кадры самой игры, так и настройки. Сейчас оригинальные снимки удалены, однако их опубликовали на форуме Reddit.
Ранее учёные назвали важное преимущество геймеров перед другими людьми. Оказалось, что они быстро и правильно отвечают на вопросы, у них высокая скорость реакции и выше доля удачно принятых решений.