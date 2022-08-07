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7 августа, 12:53

В Сети появились скриншоты ремастера "Человека-паука" для PC

<p>Один из скриншотов видеоигры Marvel&#x27;s Spider-Man Remastered. Обложка © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/r/SpidermanPS4/comments/wgj1mp/2_more_images_marvels_spiderman_pc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">u/cstwk</a></p>

Один из скриншотов видеоигры Marvel's Spider-Man Remastered. Обложка © Reddit / u/cstwk

Интернет-пользователи опубликовали несколько скриншотов обновлённой версии видеоигры Marvel's Spider-Man Remastered, которая выйдет 12 августа на персональных компьютерах.

Снимки появились в "Твиттере", их якобы сделал обладатель пресс-копии игры. На них представлены как кадры самой игры, так и настройки. Сейчас оригинальные снимки удалены, однако их опубликовали на форуме Reddit.

  • Один из скриншотов видеоигры Marvel's Spider-Man Remastered. Фото © Reddit / TheHeeper55
    Один из скриншотов видеоигры Marvel's Spider-Man Remastered. Фото © Reddit / TheHeeper55
  • Один из скриншотов видеоигры Marvel's Spider-Man Remastered. Фото © Reddit / TheHeeper55
    Один из скриншотов видеоигры Marvel's Spider-Man Remastered. Фото © Reddit / TheHeeper55
  • Один из скриншотов видеоигры Marvel's Spider-Man Remastered. Фото © Reddit / TheHeeper55
    Один из скриншотов видеоигры Marvel's Spider-Man Remastered. Фото © Reddit / TheHeeper55

Один из скриншотов видеоигры Marvel's Spider-Man Remastered. Фото © Reddit / TheHeeper55

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