В Сети появились скриншоты ремастера "Человека-паука" для PC

Интернет-пользователи опубликовали несколько скриншотов обновлённой версии видеоигры Marvel's Spider-Man Remastered, которая выйдет 12 августа на персональных компьютерах.

Снимки появились в "Твиттере", их якобы сделал обладатель пресс-копии игры. На них представлены как кадры самой игры, так и настройки. Сейчас оригинальные снимки удалены, однако их опубликовали на форуме Reddit.





