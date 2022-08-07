Байден второй день подряд сдаёт отрицательный тест на коронавирус

Новый тест на коронавирус, взятый у президента США Джо Байдена, вновь показал отрицательный результат. Об этом сообщил его лечащий врач Кевин О’Коннор.

"Этим утром результат антигенного теста президента на SARS-CoV-2 был отрицательным второй день подряд", — сказано в заявлении специалиста, опубликованном на сайте Белого дома.