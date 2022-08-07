Байден второй день подряд сдаёт отрицательный тест на коронавирус
Новый тест на коронавирус, взятый у президента США Джо Байдена, вновь показал отрицательный результат. Об этом сообщил его лечащий врач Кевин О’Коннор.
"Этим утром результат антигенного теста президента на SARS-CoV-2 был отрицательным второй день подряд", — сказано в заявлении специалиста, опубликованном на сайте Белого дома.
Теперь глава американского государства может благополучно вернуться к публичной деятельности и президентским поездкам.
Напомним, 21 июля стало известно, что Байден получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Белый дом сообщил, что у политика "умеренные симптомы", поэтому он будет работать удалённо. Позже его представители отметили, что Байден чувствует себя отлично, вероятность тяжёлого течения болезни достаточно мала, а аппетит у главы Штатов отменный. При этом 27 июля стало известно, что американский лидер выздоровел. Но 30 июля Байдена снова отправили на карантин после положительного теста на коронавирус. Накануне, 6 августа, его тест показал отрицательный результат.
Flickr / The White House