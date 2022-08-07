Режиссёр рассказал, почему Добронравов больше не будет играть Ивана Будько

Народный артист России Фёдор Добронравов сам принял решение уйти из сериала "Сваты", в котором играл главного героя Ивана Будько. Так прокомментировал новость режиссёр сериала Эдуард Радзюкевич.

"По поводу ухода Добронравова: надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит", — приводит его слова портал News.ru.

Радзюкевич добавил, что тут, как и в любом деле, всё хорошо в меру.