Режиссёр рассказал, почему Добронравов больше не будет играть Ивана Будько
Режиссёр "Сватов" Радзюкевич объяснил усталостью уход Добронравова из сериала
Народный артист России Фёдор Добронравов сам принял решение уйти из сериала "Сваты", в котором играл главного героя Ивана Будько. Так прокомментировал новость режиссёр сериала Эдуард Радзюкевич.
"По поводу ухода Добронравова: надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит", — приводит его слова портал News.ru.
Радзюкевич добавил, что тут, как и в любом деле, всё хорошо в меру.
Ранее телекритик Николай Горбашев рассказал, когда начнут снимать восьмой сезон "Сватов". По его словам, место съёмок, сюжет и актёрский состав пока держатся в секрете.
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