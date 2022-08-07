"Выкачивает газ отовсюду": Европу обвинили в создании энергокризиса в странах третьего мира

Стремление Европы поскорее найти замену российскому газу провоцирует небывалую конкуренцию на мировых энергетических рынках. В результате у стран третьего мира попросту нет возможности приобрести топливо. Об этом сообщает "ИноСМИ" со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

"Этот кризис является прямым следствием событий на энергетическом рынке Евросоюза. Там из-за сокращения поставок российского газа стремительно увеличился спрос на СПГ. Ведь именно сжиженный природный газ выступает в качестве важнейшего источника энергообеспечения стран Юга", — говорится в материале.

Местные энергетические компании уже не имеют возможности закупать СПГ по мировым ценам, которые взвинтила Европа. Из-за этого газовые танкеры стали реже заходить в азиатские порты. Как отметил вице-президент британской нефтегазовой компании Shell Стив Хилл, ситуацию в южной части Азии уже можно считать критической. По его мнению, Европа попросту "выкачивает газ из остального мира", создавая кризис в развивающихся государствах, что вызывает рост социального недовольства.