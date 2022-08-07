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7 августа, 16:30

Водолазы нашли тело одного рабочего, провалившегося в коллектор в Москве

Спасатели обнаружили тело одного рабочего, который не смог выбраться из коллектора при проведении работ из-за сильных ливней. Об этом Лайфу сообщил источник.

Поисковая операция, организованная после того, как трое рабочих не смогли выбраться из коллектора в Москве. Видео © LIFE

Труп обнаружили внутри коллектора. Поисковые работы продолжаются, о ещё двух рабочих пока ничего неизвестно.

"Есть кто живой?": Спасатели продолжают поиски провалившихся в коллектор рабочих в Москве

"Есть кто живой?": Спасатели продолжают поиски провалившихся в коллектор рабочих в Москве

Напомним, всё произошло днём 7 августа в ходе выполнения работ на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. По нашим данным, двоих человек извлекли из коллектора без сознания, ещё трое остались внутри колодца. СК начал проверку инцидента.

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Варвара Романова

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