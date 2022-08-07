Водолазы нашли тело одного рабочего, провалившегося в коллектор в Москве
Спасатели обнаружили тело одного рабочего, который не смог выбраться из коллектора при проведении работ из-за сильных ливней. Об этом Лайфу сообщил источник.
Поисковая операция, организованная после того, как трое рабочих не смогли выбраться из коллектора в Москве. Видео © LIFE
Труп обнаружили внутри коллектора. Поисковые работы продолжаются, о ещё двух рабочих пока ничего неизвестно.
Напомним, всё произошло днём 7 августа в ходе выполнения работ на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. По нашим данным, двоих человек извлекли из коллектора без сознания, ещё трое остались внутри колодца. СК начал проверку инцидента.
Кадр видео LIFE