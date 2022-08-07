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7 августа, 14:24

"Есть кто живой?": Спасатели продолжают поиски провалившихся в коллектор рабочих в Москве

Спасатели продолжают поиски провалившихся в коллектор рабочих в Москве

Сотрудники МЧС продолжают поиски рабочих, которые провалились в коллектор на юго-востоке Москвы и могли быть смыты в район Москвы-реки. Сейчас операция продолжается в парке 850-летия Москвы.

Спасатели продолжают поиски провалившихся в коллектор рабочих. Видео © LIFE

Спасатели объявили минуту тишины и кричали в коллектор: "Есть кто живой?" Кроме того, снаряжаются водолазы, чтобы опуститься в колодец на поиски рабочих.

Власти назвали причину ЧП с провалившимися в коллектор рабочими в Москве

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Напомним, инцидент произошёл днём 7 августа в ходе выполнения работ на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. По нашим данным, двоих человек извлекли из коллектора без сознания, ещё трое остаются внутри колодца. Следственный комитет начал проверку.

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков

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