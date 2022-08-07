"Есть кто живой?": Спасатели продолжают поиски провалившихся в коллектор рабочих в Москве

Сотрудники МЧС продолжают поиски рабочих, которые провалились в коллектор на юго-востоке Москвы и могли быть смыты в район Москвы-реки. Сейчас операция продолжается в парке 850-летия Москвы.

Спасатели объявили минуту тишины и кричали в коллектор: "Есть кто живой?" Кроме того, снаряжаются водолазы, чтобы опуститься в колодец на поиски рабочих.