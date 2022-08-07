Власти назвали причину ЧП с провалившимися в коллектор рабочими в Москве
Причиной ЧП с провалившимися в коллектор рабочими в Москве стали сверхинтенсивные осадки
Из-за сверхинтенсивных осадков в Москве произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе, в этой связи и случилось ЧП на Краснодарской улице — сейчас спасатели ищут троих рабочих, которые не смогли выбраться на поверхность. Об этом пишет пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.
"Специалисты частной подрядной организации ООО "Акватрейд" по договору проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе по Краснодарской улице в районе дома 72к2. Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе", — говорится в сообщении.
Указывается, что пять человек смогли самостоятельно подняться из коллектора, ещё пятерым помогли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Москвы, сейчас врачи оказывают им необходимую помощь. Поиски ещё троих рабочих продолжаются.
Напомним, всё произошло днём 7 августа в ходе выполнения работ на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. По нашим данным, двоих человек извлекли из коллектора без сознания, ещё трое остаются внутри колодца.
LIFE