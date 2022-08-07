ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 августа 2022, 13:48
8357

Amnesty International извинилась за доклад о ВСУ, но не стала пересматривать его выводы

Amnesty International сожалеет о гневе украинцев из-за доклада о преступлениях ВСУ

Международная правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за доклад о преступлениях ВСУ, который вызвал "гнев" у украинцев. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правозащитную организацию.

"Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными. Нашим приоритетом в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц", — говорится в заявлении правозащитников.

При этом в организации не стали отказываться от выводов опубликованного ранее документа.

Amnesty International лишилась представителя в Киеве из-за резкого отчёта о ВСУ
Amnesty International лишилась представителя в Киеве из-за резкого отчёта о ВСУ

Лайф напоминает, что речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различные вооружения и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Доклад уже оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали в Совфеде.

BannerImage

Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • amnestyinternational
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar