Amnesty International извинилась за доклад о ВСУ, но не стала пересматривать его выводы
Amnesty International сожалеет о гневе украинцев из-за доклада о преступлениях ВСУ
Международная правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за доклад о преступлениях ВСУ, который вызвал "гнев" у украинцев. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правозащитную организацию.
"Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными. Нашим приоритетом в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц", — говорится в заявлении правозащитников.
При этом в организации не стали отказываться от выводов опубликованного ранее документа.
Лайф напоминает, что речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различные вооружения и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Доклад уже оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали в Совфеде.
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