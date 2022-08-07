Amnesty International извинилась за доклад о ВСУ, но не стала пересматривать его выводы

Международная правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за доклад о преступлениях ВСУ, который вызвал "гнев" у украинцев. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правозащитную организацию.

"Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными. Нашим приоритетом в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц", — говорится в заявлении правозащитников.